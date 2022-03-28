Москва, , 18:32 — REGNUM Полностью отрицать фактор влияния холдинга «Шериф» нельзя, но президент Приднестровья просто стремится избежать ненужных рисков. Об этом 28 марта ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Вадим Красносельский Vspmr.org

«Открытое проявление симпатий со стороны президента Приднестровья Вадима Красносельского к России в настоящее время обозначало бы возрастание угроз дестабилизации в регионе в условиях кризисной ситуации на Украине», — заявил эксперт.

Таким образом, на первый взгляд может показаться, что смена риторики Тирасполя связана с холдингом «Шериф» и его интересами.

Полностью отрицать наличие этого фактора нельзя, однако ситуация несколько сложнее, считает Харитонова.

Напомним, что президент Приднестровья выступил в своем телеграм-канале с заявлением о том, что он «с тревогой и сожалением наблюдает за событиями, происходящими на Украине», за что подвергся резкой критике в российской прессе.