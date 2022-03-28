Иерусалим, , 17:18 — REGNUM Американские дипломаты и их коллеги из четырех арабских стран встретились 28 марта в Израиле, чтобы продемонстрировать единство в противостоянии Ирану. В рамках саммита политики также потребовали от Израиля возродить мирные отношения с палестинцами, сообщает Reuters.

Израиль и США James Emery

Подводя итоги двухдневных переговоров в пустыне, представители Израиля призвали повторять и расширять подобные встречи по мере укрепления коммерческих связей и связей в области безопасности с арабскими государствами.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что союз США, ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Египта поможет сдержать общих врагов — в первую очередь Иран и его сторонников.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил союзникам Вашингтона разработать план на случай, если Иран откажется возвращаться к ядерной сделке 2015 года.