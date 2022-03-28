Ташкент, , 17:18 — REGNUM В Ташкенте началось совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев Prezident.uz

Как сообщает пресс-служба Мирзиёева, на повестке дня — меры по реализации задач, определенных в ходе открытого диалога с представителями сферы здравоохранения, а также проводимая работа в рамках общенационального проекта «Яшил макон» (Зеленое пространство).

Первый вопрос — организовать выполнение задач, поставленных в ходе открытого диалога с представителями медицинской сферы в апреле.

«Глава государства отметил, что по этому вопросу на минувшей неделе был подписан отдельный указ, в котором определены 50 мероприятий по семи направлениям и ответственные за каждое из них», — сообщает пресс-служба.

Мирзиёев сообщил, что «решения по всем этиминициативам будут приняты в ближайшее время». Однако, по его словам, «практическая реализация не может быть отложена ни на один день».

Суть претензий президента состоит в том, что региональные жители не могут найти квалифицированную медпомощь у себя в регионах и все для этого едут в столицу.

Мирзиёев «Поэтому мы переходим на месячную систему практической работы. Министр здравоохранения, руководители специализированных центров и губернаторы разрабатывают и реализуют собственный месячный план».

Мирзиёев подчеркнул, что апрель станет настоящим испытательным месяцем для руководителей медцентров, «и к руководителям, не поменявшим свой стиль работы, будут приняты жесткие меры!»

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