Кострома, 29 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Администрация Костромской области опубликовала план «по обеспечению устойчивого функционирования экономики в период санкций». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Документ включает в себя мероприятия, нацеленные на сохранение малого и среднего бизнеса, крупных предприятий. Большое внимание в нём уделено поддержке агропромышленного комплекса и социальной сферы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Адресная поддержка населения включает в себя продление выплат на рождение третьего ребёнка, компенсаций на питание кормящим матерям, детям на искусственном питании и ряда других выплат без предоставления подтверждающих документов. Важный момент: правило действует, если срок назначенной компенсации заканчивается в период с 1 мая по 1 ноября 2022 года. Это коснётся 18,5 тысяч семей.

До конца 2025 года продлевается действие компенсации за капремонт, выплат на первоклассников, приобретение жилья при рождении третьего ребёнка, пособия для усыновителей. Эти мероприятия помогут ещё 19,5 тысячам граждан.

Пролонгируется выплата «подъёмных» в размере 500 тысяч рублей для врачей дефицитных специальностей, устраивающихся в государственные медицинские организации региона. Разработать изменения в соответствующий закон до конца 2022 года поручено депзраву.

В документе рассмотрены продовольственные вопросы, остро вставшие в начале марта. Бороться с ажиотажем и спекулянтами власти намерены, ограничив отпуск и реализацию товаров первой необходимости, популярных лекарств в одни руки на весь 2022 год.

Часть плана поддержки отведена госзакупкам. Так, подрядчикам, работающим по контрактам с оплатой из областных средств, будут предусмотрены внушительные авансы. Их размер составит от 50% до 80% от цены контракта и позволит компаниям увеличить объём оборотных средств. Кроме этого, область определит единого заказчика по строительству, реконструкции и капремонту объектов общественной инфраструктуры. Предположительно эти функции могут возложить на «Облстройзаказчик».

Ряд поддерживающих мер касаются фермеров. Для них упросят процедуру получения торговых мест на рынках. Арендную плату за них зафиксируют на уровне февраля 2022 года. С марта по май 2022 года сельхозтоваропроизводителей обеспечат бесплатными местами. Однако, если они необоснованно завысят цены, их выгонят с ярмарок и рынков. Предпринимателям АПК предполагается возместить часть затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам. Эта мера поможет высвободить 12 млн рублей для 24 хозяйствующих субъектов.

Фонду развития промышленности Костромской области выделят дополнительные средства для расширения программы льготного кредитования импортозамещающих производств. Общая сумма займов составит 300 млн рублей. В этом же направлении будет развиваться политика Микрокредитной компании региона. Она сохранит базовые ставки по займам на уровне 9,5% годовых на оборотные средства, 8,5% годовых на инвестиционные цели. Пользователи смогут получить полугодовую отсрочку платежей.

Департаменту труда поручено разработать комплексный план по сохранению и восстановлению занятости, итогом реализации которого должно стать трудоустройство 14 тысяч человек. Ещё 520 человек планируется обучить за счёт государства, 1040 граждан, находящихся под риском сокращения, отправят на временные работы. На общественные работы сориентируют ещё 620 человек.

Специальный раздел в документе отведён для арендаторов государственной земли и имущества. Они получат отсрочку на уплату арендных платежей, конкретные сроки действия меры не прописаны. Отдельным категориям нанимателей, которые также не указаны, запретят начислять пени. Разобраться с этими вопросами до 1 мая 2022 года должен департамент имущества.

Также регион планирует пересмотреть отношение к инвестициям. Ранее получить земельный участок без торгов мог инвестор, вкладывающий в проект не менее 100 млн рублей. Теперь «критерии масштабности» будут снижены. До какой границы разумно это делать, решат экономисты.

Для расширения межрегионального сотрудничества, поиска новых партнёров департамент экономического развития Костромской области совместно с Центром поддержки экспорта составит каталог продукции местных предприятий. В целом документ включает в себя «8 разделов и 63 мероприятия» по поддержке жителей и производств. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации.