Калуга, 28 марта 2022, 17:48 — REGNUM Сотрудниками Калужской таможни совместно с Калужской транспортной прокуратурой выявлены факты незаконного вывода иностранной валюты из России почти на 500 млн рублей. Об этом 28 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель таможни Екатерина Жданова.
Возбуждено два уголовных дела, руководителю организации грозит до пяти лет лишения свободы.
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