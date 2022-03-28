Калуга, , 17:48 — REGNUM Сотрудниками Калужской таможни совместно с Калужской транспортной прокуратурой выявлены факты незаконного вывода иностранной валюты из России почти на 500 млн рублей. Об этом 28 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель таможни Екатерина Жданова.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Организация осуществила переводы денежных средств на счета иностранных компаний за товар, который на территорию Российской Федерации в сроки внешнеторговых контрактов поставлен не был, денежные средства, перечисленные за рубеж за не ввезённый товар, не возвращены», — отметила Екатерина Жданова.

Возбуждено два уголовных дела, руководителю организации грозит до пяти лет лишения свободы.

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