Мадрид, , 17:14 — REGNUM Как сообщает издание издание El Desmarque, мадридское «Атлетико» готово выкупить 31-летнего флангового нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Франции Антуана Гризманна.

Антуан Гризманн Atleticodemadrid.com

По информации источника, сумма выкупа, согласованная в арендном соглашение «матрасников» с «сине-гранатовыми», составит 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 25-ти матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

«Барселона» выкупила француза у «Атлетико» 14 июля2019 года за 120 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.