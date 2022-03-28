Вашингтон, 21 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Студия Marvel планирует выпустить фильм о супергерое Халке. Об этом 21 октября пишет издание «Канобу», ссылаясь на внутренние источники ресурса Geeks WorldWide.

Халк

По данным СМИ, кинолента будет называться «Халк: Мировая война» — начало съёмок запланировано уже на 2022 год. А премьера фильма состоится в 2023—2024 году.

напоминает, что в 2022 году на платформе Disney Plus выйдет сериал под названием «Женщина-Халк». В проекте сыграют Татьяна Маслани, Марк Руффало, Тим Рот, Джамила Джамил и другие.