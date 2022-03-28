Лондон, , 17:12 — REGNUM Американского президента Джо Байдена можно заподозрить в не совсем хорошем здоровье из-за его недавних высказываний о российском коллеге Владимире Путине, пишет 28 марта The Times.

Джо Байден

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Речь идёт о последних высказываниях Байдена, заявившего во время поездки в Польшу, будто бы Путин «не может оставаться у власти».

Добавим, что ранее Байден не раз резко высказывался о российском лидере, но оставалось впечатление, что он не сразу понимал, что хочет сказать.

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