Москва, 28 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Не следует переоценивать роль заморозки Западом российских активов. Об этом 28 марта заявил экономист Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт напомнил, что Россия не использовала эти финансовые ресурсы. Поэтому их заморозку экономика страны попросту не заметит.

«Замораживание наших активов за рубежом — это пусть и болезненный, но эпизод. Как люди не видели деньги ФНБ, так после того, как их украли, люди их также не видят. Поскольку эти деньги не влияли на экономику России, это не так и принципиально», — сказал Калашников.