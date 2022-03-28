Петрозаводск, , 17:34 — REGNUM Во время специальной военной операции России на Украине погиб выпускник петрозаводского речного училища, гвардии старший матрос Егор Терзи, сообщил 28 марта глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Старший матрос Егор Терзи Vk.com/aparfenchikov

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«Егор Терзи нес службу по контракту в бригаде морской пехоты Балтийского флота. Погиб при исполнении служебного долга на Донбассе. Πpинoшy глубокие соболезнования родным и близким солдата», — сказал глава региона.

Напомним, с начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля в Карелии простились с четырьмя российскими военнослужащими. При исполнении воинского долга погибли ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов.

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