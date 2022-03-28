Москва, , 17:46 — REGNUM Приднестровская республика остается пророссийской, смены курса нет. Об этом 28 марта ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Вадим Красносельский Gos-pmr.ru

«Политическое руководство ПМР всегда последовательно демонстрировало пророссийскую позицию», — заявила эксперт.

То, что мы наблюдаем в последнее время, не является свидетельством смены политического курса, это всего лишь реакция на усиление внешних угроз — прежде всего, со стороны Украины, пояснила эксперт.

После ряда провокаций в информационной среде в Молдавии, когда Приднестровье обвинялось в нанесении ударов по территории Украины, чего не было и быть не могло, Тирасполь стал крайне внимательно относиться к собственным официальным заявлениям, заключила Харитонова.

Напомним, что президент Приднестровья Вадим Красносельский сделал ряд заявлений по ситуации на Украине, где высказал обеспокоенность происходящим.