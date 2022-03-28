Тюмень, 28 марта, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Тюменской области стартовали мероприятия по восстановлению Боровской птицефабрики. До декабря 2022 года здесь планируют завести 2 млн инкубационных яиц, сообщает информационный центр правительства региона.

Барнаульский зоопарк Цыплята

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Помимо этого появятся 600 тысяч цыплят суточных гибридных курочек и 28 тысяч цыплят племенного поголовья. На птицефабрику уже совершены три поставки инкубационного яйца и три поставки цыплят кур-несушек.

Отмечается, что для обеспечения предприятия племенным материалом выбрали российских поставщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за вспышки птичьего гриппа в 2021 году на «Боровской» птицефабрике под Тюменью было уничтожено всё поголовье птиц, а это около 4,3 млн кур и цыплят, а также продукция.

ПАО «Птицефабрика «Боровская» являлась одним из крупнейших по производству яиц и куриной продукции предприятием в России. Основным совладельцем предприятия является департамент имущественных отношений Тюменской области.