Белгород, , 17:11 — REGNUM Об участии в программе промышленного туризма в 2022 году заявили 13 предприятий Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе правительства региона.

Яковлевский горно-обогатительный комбинат Yakrudnik.ru

Масштабное межрегиональное отраслевое сотрудничество развивает специальный областной туристический информационный центр. Кроме того, запущено мобильное приложение «ТурГид.Белгород», где можно выбрать туристические маршруты и культурные события региона. Главным приоритетом 2022 года власти считают промышленный туризм, об участии в этой программе заявили 13 промышленных предприятий, в том числе — горнообогатительные комбинаты, кондитерская фабрика и хладокомбинат. Для сельского туризма отобраны 22 площадки, несколько маршрутов планируется организовать совместно с велосообществом.

«Нам нужно в обязательном порядке развивать Белгородский стандарт гостеприимства. Предлагаю управлению туризма наладить взаимодействие по размещению туристов с пилотными муниципалитетами: Чернянским, Корочанским, Краснояружским районами, а также с Новооскольским горокругом. С населением этих муниципалитетов нужно договориться о том, как встречать гостей, как их кормить, что им рассказывать об истории края. Уверен, что сейчас людям не помешает дополнительный доход», считает губернатор Вячеслав Гладков.

С 1 мая 2022 года власти планируют запустить рельсовый автобус Воронеж — Белгород на 130 пассажиров — этот маршрут, включающий три экскурсионные программы, будет проходить через Прохоровку, Губкин и Старый Оскол.