Москва, , 17:05 — REGNUM 26-летний центральный защитник Никита Чернов, являющийся воспитанником московского ЦСКА, рассказал о причинах своего перехода в «Спартак» в прошедшее зимнее трансферное окно.

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«У меня всегда было желание бороться за самые высокие места. Мои родители тоже спортсмены, всегда говорили: «Есть только первое место». Поэтому я и решился на переход. В «Спартаке» хочется бороться за высокие позиции, достигать высоких целей», — цитирует Чернова издание Sport24.

В текущем сезоне Никита Чернов принял участие в шестнадцати матчах за самарские «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.

Чернов перешел в «Спартак» 22 февраля 2022 года из «Крыльев Советов» за 110 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 1,7 миллиона евро.