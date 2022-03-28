Стокгольм, 28 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. По словам профессора Эрика Меландера из Университета Уппсалы, среди исследователей политики безопасности существуют разные взгляды на то, как ведут себя великие державы и какими способами они проводят свою политику. Выступая на телеканале SVT 27 марта, ученый отметил, что необходимо признать наличие сферы интересов у великих держав, тут же добавив, что делу мира это не совсем способствует.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«У такого аргумента есть несколько проблем», — дал понять Меландер.

Прежде всего, объяснил ученый, невозможно определить, где проходят границы между такими сферами интересов. Более того, именно в этом контексте надо понимать причины, по которым страны Восточной Европы после распада соцлагеря четко дали понять, в сферу каких интересов входят они.