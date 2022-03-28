Ростов-на-Дону, 28 марта, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Власти Ростовской области вместе с крупнейшими компаниями выработали сценарную политику импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления, которая включает пять направлений. Об этом сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко в эфире ГТРК «Дон-ТР».

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Первый вариант заключается в поиске новых путей получения комплектующих из недружественных России стран, второй вариант — в поиске аналогов продукции в других макрорегионах мира, третий вариант — в восстановлении или реконструкции импортного оборудования российскими заводами.

Однако наиболее перспективными направлениями власти вместе с экспертами считают создание совместных с иностранными инженерами предприятий и воспроизводство аналогов поставляемой из недружественных стран продукции собственными силами.

ИА REGNUM сообщало, что 12 марта донской губернатор Василий Голубевутвердил первый пакет антикризисных мер, который включает более 100 мероприятий финансового и нефинансового характера. Ведётся разработка второго пакета мер поддержки донской экономики в условиях санкций.