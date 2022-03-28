Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Пивоваренная компания «Балтика», после заявления датского концерна Carlsberg о продаже своих активов в России, продолжит работу в текущем режиме до прибытия нового владельца взамен датского бизнеса. Об этом 28 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

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«Пивоваренная компания «Балтика» продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме на период поиска нового владельца и до момента завершения сделки с ним. 8400 сотрудников в России сохранят свои рабочие места и все социальные гарантии», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в начале марта, после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Carlsberg Group объявила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, о прекращении производства, продажи и рекламы бренда Carlsberg в РФ, а также о стратегическом пересмотре присутствия компании в России.

В конце месяца компания сделала еще одно объявление о том, что головной офис принял решение в кратчайшие сроки продать все свои предприятия в РФ, в том числе дочернюю компанию «Балтика».

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Как заверили в «Балтике», компания намерена передать бизнес новому инвестору в полном соответствии с международным и российским законодательством. В результате этого решения в будущем бизнес в России больше не будет включаться в выручку и операционную прибыль Carlsberg Group.

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Отметим, ранее о продаже своего бизнеса в РФ объявил нидерландский пивоваренный концерн Heineken.

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