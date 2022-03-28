Москва, , 17:00 — REGNUM В России есть риск возникновения дефицита тех или иных категорий товаров. Об этом 28 марта заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дефицит бюджета Bankspravka.ru

Решить эту проблему можно при помощи поддержки малого и среднего бизнеса, считает эксперт.

«Очень важно, чтобы мы помогли как раз среднему бизнесу. Потому что сегодня иначе мы можем оказаться в дефицитной экономике», — сказал Тосунян.

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