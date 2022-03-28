Москва, , 16:59 — REGNUM России предприятия в 2021 году произвели 363,473 тонны золота, что на 0,05% больше, чем годом ранее, сообщили в Союзе золотопромышленников России.

Золото James St. John

Согласно обнародованным данным, добыча золота за год увеличилась на 1,65% и составила 296,9 тонны, попутное производство золота снизилось на 11,1% — до 16,9 тонны, производство вторичного золота выросло на 3,1% — до 32,6 тонны, а производство золота в концентратах снизилось на 17,1% — до 17,06 тонны.

Следует отметить, что рост производства оказался ниже прогнозов. В Союзе золотопромышленников ожидали, что общее производство золота в 2021 году вырастет на 0,7% и составит 366 тонн.