Москва, , 16:55 — REGNUM Россия завершает процесс сбора доказательной базы по военно-биологической деятельности США на территории Украины, и в результате весь мир сможет убедиться, что Вашингтон продолжает традиции гитлеровской Германии с бесчеловечными экспериментами над людьми, заявил 28 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом Патрушев сообщил в ходе переговоров со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.

«В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — сказал Патрушев.

Напомним, на территории Украины работали не менее 30 секретных биолабораторий Пентагона, занимавшихся биологическим оружием.

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