Мариуполь, ДНР, , 16:55 — REGNUM Ещё 272 жителя города Мариуполя (ДНР) переправлены в село Безыменное (Новоазовский район) — в пункт помощи, развёрнутый силами МЧС республики.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Как сообщает 28 марта Штаб территориальной обороны ДНР, 272 мариупольцев, в том числе 66 детей, перевезли в Безыменное с 08:00 до 16:00.

Напомним, за сутки 27 марта в Безыменное из Мариуполя доставили 681 человека, в том числе 142 детей.

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