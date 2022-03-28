Пенза, , 17:21 — REGNUM В Пензенской области после выявленных нарушений оштрафовали организаторов школьного питания. Об итогах проверок сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Школьное питание

На территории Пензенской области действуют 482 общеобразовательных учреждения, во всех налажено горячее питание. За учебный год сотрудники надзорного ведомства проверили 153 учебных заведения и 11 организаторов питания.

Установлено, что неправильно велась документация по питанию и обрабатывались продукты, мылась и дезинфицировалась посуда, нарушалось приготовление блюд, отсутствовало должное содержание пищеблоков, а также контроль за температурным режимом хранения продуктов в складских помещениях.

«Составлено 66 протоколов об административном правонарушении, в том числе 10 в отношении организаторов питания, вынесено 64 постановления о наложении штрафа на общую сумму 536,1 тыс. рублей и два предупреждения», — информирует управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

Организаторы питания, одновременно являющиеся и производителями продукции (хлебозаводы, молочные комбинаты и маслозаводы, птицефабрики, кондитерские и мясоперерабатывающие производства) вели неполный производственный контроль. Выявлены неудовлетворительные лабораторные исследования по микробиологическим показателям. На предприятия наложены два штрафа на сумму 30 тыс. рублей и выданы предписания об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года в нескольких образовательных организациях Пензенской области прокуратура выявила нарушения в организации питания детей.

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