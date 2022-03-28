Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга повышает расценки на организацию питания в социальных учреждениях города из-за повышения цен. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Школьное питание

Социальное питание предусмотрено в медицинских, образовательных организациях и организациях социального обслуживания. Так, если с 1 января 2022 в Петербурге действовала одна система расценок на питание, то теперь она пересмотрена в виду невозможности покрыть увеличившиеся расходы на продукты. Теперь стоимость завтрака составит 87 рублей вместо 68 рублей, обеда — 131 рубль, а не 119 рублей, а стоимость комплексного обеда повысится со 188 до 218 рублей.

При этом Смольный разработал меры поддержки соцпитания. Из бюджета Петербурга в текущем году на эти нужды выделили 15 млрд рублей. На 28 марта в городе заключено более шести тысяч контрактов с 130 поставщиками. В рамках предоставления поддержки организации могут получать аванс на поставку товаров.

«В связи с введением экономических санкций, разрывом логистических цепочек, нам необходимо оперативно принимать меры по поддержке организаций, которые оказывают услуги социального питания и занимаются поставкой продуктов по действующим контрактам. Наши дети, пациенты больниц, социальных учреждений должны получать положенное им социальное питание в полном объеме», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Общий объем средств, выделенных именно на образовательные учреждения города на этот год, составляет около 6 млрд 270 млн рублей. Большую часть из них составляют средства городского бюджета, остальные — федеральные.

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