Париж, , 16:45 — REGNUM Обсудить гуманитарную ситуацию в городе Мариуполе (ДНР), который в ходе спецоперации РФ на Украине освобождается от нацбатальонов, намерен с президентом России Владимиром Путиным его французский коллега Эммануэль Макрон, сообщил он 28 марта журналистам.

Разговор по телефону (сс) Mimzy

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Заявив, будто бы Россия не соблюдает международноет гуманитарное право, Макрон сказал о своих планах:

«Мы осудили такое отношение, и в ближайшие дни я намерен поговорить с президентом Путиным».

Он добавил, что Париж ведёт переговоры с Киевом и с «мэром Мариуполя о проведении наших операций, без их согласия это невозможно». С Москвой он намерен обсудить «гарантии по условиям», добиться того, «чтобы российские войска соблюдали условия проведения этой операции».

Французский президент пояснил, что гуманитарная операция заключается в эвакуации из Мариуполя всех жителей, которые захотят уехать. В организации этой операции примут участие также Турция и Греция.

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