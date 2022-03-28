Мурманск, 28 марта, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Мурманской области утвержден антикризисный социально-экономический план развития. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Спасательный круг

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«План включает в себя 84 мероприятия. И на эти цели направляем более 1 миллиарда рублей. В случае необходимости меры поддержки будем добавлять», — написал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области начал работу штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики.