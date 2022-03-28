Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 16:44 — REGNUM Гаврилов-Ямский район Ярославской области остался без финансирования по региональному проекту «Чистая вода», не получив 38 млн. рублей на реконструкцию системы водоснабжения в селе Великое. Об этом рассказали в Ярославском управлении ФАС.

Великое Фото сайта selo-velikoe.ru

Для выделения денег требовалось скорректировалось проект реконструкции системы водоснабжения, подрядной организацией по муниципальному контракту выступило ООО «Экомакс-проект» из Костромской области.

«В селе Великое Гаврилов-Ямского муниципального района еще в 2018 году зафиксировано значительное ухудшение санитарно-химических показателей качества воды, реконструкция системы водоснабжения данного населенного пункта жизненно необходима. Управлением ФАС установлено, что контракт на корректировку проекта был заключен в апреле 2021 года, работы должны быть выполнены в сентябре 2021 года. Однако контракт не исполнен и по состоянию на сегодняшний день заказчик расторг контракт с «нерадивым» подрядчиком в одностороннем порядке 23.02.2022 . Однако на тот момент все сроки, установленные правительством Ярославской области для предоставления документов, требуемых для попадания региональный проект «Чистая вода», истекли», — рассказали в пресс-службе УФАС по Ярославской области.

Заказчик работ обратился в антимонопольную службу с предложением внести костромских проектировщиков в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение было принято, «Экомакс-проект» внесен в реестр на два года, в отношении руководителя компании возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф на сумму до 373 тысяч рублей.

«В настоящее время ООО «Экомакс-проект» обжалует решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в Арбитражном суде Ярославской области. Вопрос, какие меры может сейчас принять заказчик, чтобы получить шанс на попадание в региональный проект «Чистая вода», обсуждался в ходе выездного мероприятия, которое Ярославское УФАС провело в Гаврилов-Ямском районе. Руководству района были даны настоятельные рекомендации не дожидаться окончания судебных разбирательств, которые могут затянуться не на один год, а в ближайшее время провести новую закупку и заключить контракт с иным подрядчиком», — сообщили в Ярославском УФАС.

Изначально новая система водоотведения в селе Великом должна была появиться до 2023 года. Теперь этот срок точно смещен. Новая дата пока неизвестна.