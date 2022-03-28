Тамбов, 28 марта, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Тамбовской области дополнительно более 352 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в 2022—2023 годах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров принял решение об ускоренной реализации программы расселения аварийного жилья в регионе. Это решение и поддержал Фонд ЖКХ, одобрив заявку Тамбовщины на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из «аварийки».

Программа разделена на несколько этапов и рассчитана до 2024 года. С учётом решения Максима Егорова об ускоренной реализации, финансирование этапа 2023−2024 годов в размере 352,76 млн рублей из средств федерального фонда ЖКХ Тамбовская область получит уже в 2022—2023 годах. Из бюджета региона добавят 381,28 млн рублей. Средства пойдут на переселение 736 человек из 338 жилых помещений общей площадью 10,89 тыс. кв. метров на территории десяти муниципальных образований области.

Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сейчас расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. По словам генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, что регионы включаются «в ускоренную реализацию программы расселения аварийного жилья».

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров поставил задачу до 1 июня 2023 года решить проблему с жильем, признанным аварийным до 1 января 2017 года.

«Люди, живущие в невыносимых условиях, не должны ждать месяцами и годами обещанных им квартир. Президент России Владимир Путин поручил досрочно провести расселение из аварийного фонда. И Тамбовская область это поручение выполнит», — подчеркнул Максим Егоров.