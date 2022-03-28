Волоконовский район, Белгородская область, 28 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Обвинение в убийстве предъявлено 35-летнему жителю посёлка Волоконовка Белгородской области — мужчина расправился с супругой-инвалидом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе СУ СК по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылки

По версии следствия, подозреваемый проживал в доме села Голофеевка со своей 24-летней супругой, имеющей группу инвалидности. У женщины ухудшилось здоровье, и мужчина, страдающий психическим заболеванием, стал злоупотреблять спиртным. Между супругами стали возникать ссоры, во время очередной подозреваемый избил супругу, затем задушил.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.