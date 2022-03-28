28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили отказ руководства торговой сети Auchan, продолжающей работу в России, считать себя виноватым из-за обвинений со стороны президента Украины.

Артур Савин, , 16:55 — REGNUM Заявление генерального директора компании Auchan France Ива Клода о том, что единственной целью компании остаётся принцип пользы, а слова президента Украины Владимира Зеленского, что французские предприятия своим отказом уходить из России якобы спонсируют военную спецоперацию, несправедливы, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Есть всё-таки разумные люди и в Европе, и это внушает оптимизм», — поделился своим мнением Станислав З.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство «Ашана», в отличие от своих коллег, преследует свои собственные интересы, поэтому компания не уйдёт из России, неся при этом необоснованные убытки.

«Мудрое решение «Ашана». Руководство понимает, что скоро про этого Зеленского все забудут, а граждане России ходить за продуктами в магазин не перестанут», — отмечает Аниса С.

Гипермаркет «Ашан» Главное управление государственного строительного надзора Московской области

Некоторые комментаторы отмечают, что даже такого упёртого предпринимателя может прогнуть западная антироссийская повестка.

«Главное, чтобы не повторилась история с Uniqlo, владелец которого сначала заявил, что магазин остаётся работать в России, но потом всё равно объявил о закрытии», — указывает Алина П.

Часть людей полагает, что пример «Ашана» может и даже должен стать заразительным.

«Дурачок Зеленский всех призывает, всё о чём-то просит. Послали бы его уже, больного! Почему европейский бизнес должен страдать из-за амбиций украинского президента?» — интересуется Алексей Л.

Ряд пользователей указывает на то, что западный бизнес, уходя из России, ведёт себя совершенно иррационально, поэтому гендиректор «Ашана» продемонстрировал редкую в нынешние времена адекватность.

«Почитайте историю семьи Мюлье — владельцев «Ашана», «Леруа Мерлен», «Декатлона» и других фирм. Да-да, все эти магазины принадлежат, по сути, одной семье. И глава семьи с первых дней операции (до метаний Макрона) сказал, что их компании вне политики и работают только для людей. Неплохой принцип для бизнеса. Хотя и среди людей найдутся свиньи, которые ищут грязь везде, и в плохом, и в хорошем смысле», — пишет Елена С.

Нашлись и те, кто уверен, что Зеленский своими просьбами вскоре может получить обратный эффект, в результате которого Украина исчезнет как государство.

«Переводим на простой язык — Зеленского все кинули. Интересно получается: Украину якобы поддерживает весь мир, по словам кастрюль, начиная ещё с майдана 2013 года. Хорошо, но почему тогда гривна, которая стоила при Януковиче 8 гривен за доллар, сейчас 29 гривен за доллар. Почему на Украине не было и нет никаких европейских инвестиций? Почему сын Байдена ворует деньги у народа Украины, но при этом ничего в бюджет не вкладывает? Против России, понятное дело, вводят всевозможные санкции, и поэтому экономика терпит удары, но кто всё это время бил по Украине? Их же друзья со стороны Запада! Кастрюли, так за что вы скакали-то на майдане в 2013 году?» — обращается Иван Г.

Напомним, 27 марта генеральный директор компании Auchan France Ив Клод заявил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche о том, что единственной целью компании остаётся принцип пользы, а слова президента Украины Владимира Зеленского, что французские предприятия своим отказом уходить из России якобы спонсируют военную спецоперацию, несправедливы.