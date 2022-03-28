Тюмень, , 16:34 — REGNUM В Тюменской области полноценных отказов от реализации инвестиционных проектов сейчас нет. Инвесторы сохраняют свои намерения, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

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«Возможно какое-либо предприятие воспользуется временной паузой на срок — максимум три месяца. Причиной этого может стать необходимость формирования новых логистических коридоров и цепочек, а также пересмотр финансовых показателей. На ситуацию повлияло увеличение ключевой ставки, изменение цен на оборудование и комплектующие», — отмечают в ведомстве.

Коллективы работающих в Тюменской области иностранных предприятий Baker Hughes, KCA Deutag, Schlumberger сохранены. Их операционная деятельность продолжается в штатном режиме, принятые на себя обязательства по контрактам исполняются предприятиями в полном объёме, уточнили в региональном департаменте инвестиционной политики.

Кроме того, все, кто продолжит инвестировать в Тюменскую область, будут поддержаны региональными и федеральными льготами, напомнили в ведомстве.