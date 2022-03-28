Москва, 28 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Банковская система России нуждается в росте числа небольших и средних кредитных учреждений. Об этом 28 марта заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По словам эксперта, число банков в России сокращалось на протяжении последних 10 лет. И если сейчас господдержка банковского сектора будет направлена только крупным организациям, это существенно снизит уровень конкуренции в финансовом секторе.

«Высокая концентрация банковской системы — это уязвимость, а санкции нанесены по крупнейшим игрокам, это обезглавливает систему. Если (власти — прим. ИА REGNUM) сделают из этого вывод, и мы пересмотрим свою политику в сторону диверсификации банковской системы, тогда средний уровень банков, которые не подпал под санкции, которые хотели бы работать с клиентами, особенно среднего уровня, а в них нуждается экономика, вот в этой конфигурации от банков, которые будут работать диверсифицировано очень многое будет зависеть. Я очень надеюсь, что мы эту философию возьмем на вооружение», — сказал Тосунян.