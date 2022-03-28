Симферополь, , 16:29 — REGNUM В Нижнегорском районе Республики Крым фермер предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками, сообщили 28 марта в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю. Преступная схема была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и в ходе прокурорской проверки.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Согласно материалам дела, летом 2018 года глава крестьянско-фермерского хозяйства узнал, что после смерти пожилых жителей Нижнегорского района остались земельные участки. Часть участков была не востребована наследниками и отошла в муниципальную собственность, другие унаследовала дочь одной из умерших пенсионерок.

Как считают следователи, обвиняемый на основании поддельных договоров купли-продажи и передаточных актов к ним, якобы по которым он ранее приобрел у сельчан эти земельные участки сельхозназначения, незаконно зарегистрировал переход права собственности земельных участков на общую сумму более 1,8 млн рублей.

Данные земельные участки в настоящее время находятся под арестом. Уголовное дело готовится к передаче в суд.