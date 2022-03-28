Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Районный суды Санкт-Петербурга в очередной раз получили письма о якобы заложенных бомбах и требованием выплаты 100 млн долларов США. Об этом 28 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Письма Pixabay.com

Как рассказали в ОПС, часть районных судов Санкт-Петербурга получили письма о заминировании, однако требования авторов оказались абсолютно разные.

«От Невского районного суда Петербурга требуют 100 млн долларов, а Приморскому и Сестрорецкому судам «Партизаны Руси», высказывая свою позицию по поводу специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, рекомендуют писать заявление по собственному желанию», — отметили в пресс-службе судов.

Напомним, массовые сообщения о минировании начали поступать в районные суды с осени 2019 года. Сначала злоумышленники требовали 120 биткоинов, а с 24 февраля 2022 года связывают свои требования с началом специальной военной операции на Украине.

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