Грозный, , 16:26 — REGNUM Город Мариуполь (ДНР) совсем скоро будет свободен от нацистских бандформирований, написал 28 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Архип Куинджи. Море. Серый день. Мариуполь. 1870-е

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Он отметил, что российские военные освобождают Мариуполь дом за домом. При этом участники российской спецоперации «действуют решительно, жёстко, оперативно».

Кадыров «Каждая многоэтажка прочёсывается вплоть до крыши».

Глава Чечни написал, что совсем недолго осталось ждать окончательного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья. Он добавил, что при освобождении Мариуполя чеченские силовики «получают бонусы в виде доверху забитых складов с оружием и боеприпасами».

Кадыров «Нацики и шайтаны активно избегают лобного столкновения с Российской армией. Привыкшие демонстрировать свою силу на обычных людях, пытая и убивая ни в чём не повинных, они панически боятся воевать с настоящими бойцами».

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