Грозный, 28 марта 2022, 16:26 — REGNUM Город Мариуполь (ДНР) совсем скоро будет свободен от нацистских бандформирований, написал 28 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
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Он отметил, что российские военные освобождают Мариуполь дом за домом. При этом участники российской спецоперации «действуют решительно, жёстко, оперативно».
Глава Чечни написал, что совсем недолго осталось ждать окончательного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья. Он добавил, что при освобождении Мариуполя чеченские силовики «получают бонусы в виде доверху забитых складов с оружием и боеприпасами».
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