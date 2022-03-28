Элиста, 28 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Юрий Кикенов покидает пост министра здравоохранения Калмыкии. Об этом 28 марта сообщил глава республики Бату Хасиков.

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«Колоссальный опыт Юрия Викторовича, его знания и мудрость будут и впредь служить на благо родной Калмыкии. Он продолжит работу в сфере подготовки специалистов в здравоохранении. И будет курировать деятельность медицинского факультета на базе Калмыцкого государственного университета имени Городовикова», — написал Хасиков в телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в должности министра здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов проработал с августа 2018 года. До этого он в течение нескольких лет возглавлял Яшалтинскую районную больницу.