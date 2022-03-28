Копенгаген, 28 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. О намерении оставить российский рынок сообщает 28 марта пивоваренная корпорация Carlsberg Group из Дании.

Tatarstan.ru Пивоваренный завод «Белый Кремль»

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Отмечается, что руководство корпорации приняло «трудное и безотлагательное решение добиться полной продажи» этого бизнеса в России. «По завершении мы не будем присутствовать в России», — сообщили в компании.

Отмечается, что в России на компанию работали 8,4 тыс. человек: Carlsberg Group сожалеет, что у них возникнут трудности. Их временно будут поддерживать материально.

Кроме того, компания объявила, что прибыль, полученную во время гуманитарного кризиса, она направит «организациям по оказанию помощи».

Напомним, в начале марта Carlsberg Group заявила, что не будет инвестировать в Россию. Это решение принято на фоне западных санкций, введённых в отношении России в связи со спецоперацией на Украине.