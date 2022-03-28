Саратов, 28 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Жительницу Московской области задержали в Саратове по подозрению в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

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Во время оперативных мероприятий полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была 31-летняя женщина. При осмотре машины обнаружили и изъяли семь свертков с наркотическими веществами общей массой около 700 граммов. Неподалеку от места задержания была обнаружена оптовая тайниковая закладка общей массой около 100 граммов, которую произвела задержанная.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 марта рядом с домом №114 по улице Клочкова в Саратове полицейские задержали 17-летнего местного жителя. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли вещество, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством в крупном размере.

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