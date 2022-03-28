Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM В Ростовской области выделили 11,5 млн рублей на новые автобусные остановки, которые будут установлены на трассе Ростов — Азов. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Автобусная остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который установит комплексы в районе 3-го километра трассы. Остановки будут оборудованы по последнему слову техники. Предполагается их оснащение камерами наблюдения, радарами для измерения скорости автомобилей и другими каналами связи.

Работы предполагается выполнить до конца ноября 2022 года.