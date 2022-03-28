Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM За первые два месяца 2022 года индекс промышленного производства в Ленинградской области повысился на 7,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счёт успешного развития деревообрабатывающей отрасли. Данными статистики поделились в издании 47News.ru.

Ручная обработка древесины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Помимо отрасли по обработке древесины, на рост индекса промышленного производства повлияли также успехи в металлургии, полиграфии, производстве бумаги и изделий из неё.

При этом замедлили рост сфера по производству мебели, ремонт и монтаж транспортных средств и изготовление электроники.

Отметим, что в Петербурге ИПП за такой же промежуток времени оказался несколько выше. Он составил 10,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес Ленобласти может обратиться за поддержкой властей в «единое окно»