Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. За первые два месяца 2022 года индекс промышленного производства в Ленинградской области повысился на 7,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счёт успешного развития деревообрабатывающей отрасли. Данными статистики поделились в издании 47News.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ручная обработка древесины

Помимо отрасли по обработке древесины, на рост индекса промышленного производства повлияли также успехи в металлургии, полиграфии, производстве бумаги и изделий из неё.

При этом замедлили рост сфера по производству мебели, ремонт и монтаж транспортных средств и изготовление электроники.

Отметим, что в Петербурге ИПП за такой же промежуток времени оказался несколько выше. Он составил 10,2%.