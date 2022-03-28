Тирасполь, 28 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Заключение договора с Молдавией о беспрепятственном пропуске лекарств в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) ещё не означает, что это будет выполнено. Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

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«Мы слышали тезисы о том, что многие вопросы решены, но, как мы знаем, подписание документа ещё не означает его исполнения. Пока ещё поставок лекарств в новом формате не было», — сказал глава МИД.

Он сообщил, что пока только договорились о механизме пропуска лекарств в Приднестровье. Как он будет работать, покажет практика.

Напомним, ранее в Приднестровье сообщили, что Киев закрыл границу с республикой. Все мосты на приграничной реке Кучурган были взорваны с украинской стороны. Весь импорт в ПМР придётся доставлять через Молдавию.