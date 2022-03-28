Джакарта, 28 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прокомментировала ситуацию вокруг Украины на форуме в Дохе (Катар), сообщает Antara.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Конечно, соблюдение международного права должно быть обязательством для всех сторон, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался мирным, стабильным и процветающим», — заявила глава МИД Индонезии.

В своем выступлении Ретно Марсуди подчеркнула, что безопасность, стабильность и взаимное процветание должны быть доступными для всех людей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто принимает участие в министерской встрече трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Индонезией, Малайзией и Филиппинами в Куала-Лумпуре (Малайзия).