Москва, , 16:09 — REGNUM Число жителей России, считающих правильным решение о проведении военной спецоперации по освобождению Донбасса, выросло с 65% в феврале до 73% в марте. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Среди главных целей спецоперации граждане назвали обеспечение безопасности России, не допущение размещения на территории Украины баз НАТО (71%), защиту жителей ДНР и ЛНР (52%), отстранение националистов от власти (21%).

Лишь 14% участников опроса не поддерживают проведение спецоперации России по освобождению Донбасса. Затруднились ответить 8% респондентов.

Опрос проведён 18−20 марта 2022 года в 104 населённых пункта. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало, решение о том, чтобы начать спецоперацию на Украине, было непростым, заявлял ранее президент России Владимир Путин.