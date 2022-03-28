Таллин, , 16:06 — REGNUM В воскресенье, 27 марта, в Международный день театра Союз театральных деятелей Эстонии и фонд«Капитал культуры«вручили премии по итогам 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Театр Alan Cleaver

Лучшим режиссером года стал Ивар Пыллу, поставивший в Тартуском новом театре спектакль «Serafima + Bogdan» по роману Вахура Афанасьева. Лучшим актером признан Эрки Лаур (спектакль «Фундаменталист», Von Krahli Teater), а актрисой — Кюллике Салдре («Женщины из Нискамяэ», Vanemuine).

Премию«За лучшую оригинальную музыку и музыкальное оформление постановки» получил музыкальный руководитель Русского театраЭстонии Александр Жеделев.Признание получила его музыка в спектаклях «Алиса»,»Мудрец»и «Мастер и Маргарита».

Церемония прошла в Русском театре Эстонии. Два предыдущих года она из-за эпидемии коронавируса отменялась.