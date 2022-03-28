Бишкек, , 16:05 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии уличила высокопоставленных сотрудников энергетической компании «Северэлектро» в коррупции и причинении государству ущерба в особо крупном размере.

Коррупция Publicdomainpictures.net

По версии следствия, они незаконно списали задолженность за поставленную потребителям электроэнергию на 39 млн сомов (40 млн рублей).

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По подозрению в совершении этого преступления задержали бывшего заместителя генерального директора ОАО «Северэлектро», а также начальников службы сбыта электроэнергии по столице Киргизии и по Панфиловскому району Чуйской области.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Коррупция». Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

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