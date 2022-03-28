Ставрополь, 28 марта 2022, 16:04 — REGNUM Завод по производству лапши в Ставрополе намерен втрое расширить производство на для замещения импортной продукции. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макароны
Макароны

После введения антироссийских санкций на предприятие стало поступать большее количество заявок, и оно собирается увеличить свое нынешнее производство, которое составляет порядка 6−7 тонн лапши в месяц, в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отечественную систему фильтрации воздуха на больших высотах для самолета МС-21 создали по заказу авиастроительной корпорации ученые из Томска.