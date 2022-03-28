Ставрополь, 28 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Завод по производству лапши в Ставрополе намерен втрое расширить производство на для замещения импортной продукции. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макароны

После введения антироссийских санкций на предприятие стало поступать большее количество заявок, и оно собирается увеличить свое нынешнее производство, которое составляет порядка 6−7 тонн лапши в месяц, в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отечественную систему фильтрации воздуха на больших высотах для самолета МС-21 создали по заказу авиастроительной корпорации ученые из Томска.