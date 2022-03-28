Ростов-на-Дону, 28 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону запретят продавать алкоголь в небольших барах, расположенных ближе, чем в 20 метрах от многоквартирных домов. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Бар

«Расстояние определяется от стены многоквартирного дома (включая встроенные и встроенно-пристроенные помещения) по всему периметру здания по прямой линии без учета рельефа территории, искусственных и естественных преград», — сказано в документе.

Запрет коснётся объектов общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 50 кв. метров.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июня 2021 года в Ростовской области действуют дополнительные ограничения продажи алкоголя. Согласно документу, розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, возможна только при наличии зала, имеющего площадь не менее 50 кв. метров.