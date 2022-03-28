Нижний Новгород, 28 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Командно-штабное учение УФСБ России по Нижегородской области завершилось 24 марта. По сценарию «террористы» взяли «заложников» на объекте дипломатического представительства иностранного государства в РФ. Об этом сообщили нижегородские СМИ 28 марта.

RIA Novosti archive / Andrey Stenin Сотрудники ФСБ

По легенде, в одном из помещений «условные террористы с оружием захватили заложников — сотрудников дипломатического представительства иностранного государства».

«Преступники выдвинули свои требования, а после угрожали организовать взрыв и применить химические вещества. В итоге сотрудники правоохранительных органов в рамках учений отработали необходимые действия по реагированию на внезапные террористические угрозы, освобождению заложников, обезвреживанию СВУ», — цитирует региональное УФСБ портал NewsNN.