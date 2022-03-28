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Российский Красный Крест (РКК) привлек более 60 миллионов рублей по линии Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и Управления Верховного Комиссара ОНН (УВКБ ОНН) по делам беженцев для усиления гуманитарной работы по помощи переселенцам в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ. Об этом рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции о ходе гуманитарной миссии РКК по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донбасса и поддержке в этом вопросе международных организаций.

Российский Красный Крест РКК

«Мы привлекли более 60 миллионов рублей по линии Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и по линии Управления Верховного Комиссара ОНН по делам беженцев. Эти средства идут на помощь и поддержку вынужденных переселенцев, на закупку продуктовых и аптечных ваучеров», — рассказал Павел Савчук.

Как отметил председатель РКК, за последний месяц Российский Красный Крест в разы увеличил контакты по международным линиям.

«Мы заключили дополнительное соглашение с Управлением Верховного Комиссара ОНН по делам беженцевна совместную работу в рамках помощи людям в украинском кризисе. Мы будем закупать гигиенические товары, бытовую технику, ваучеры на продовольственные и аптечные товары. Помощь получат Курская, Владимирская, Волгоградская и Липецкая области», — уточнил Павел Савчук.

Кроме того, как рассказал Павел Савчук, Российский Красный Крест получает большое количество писем поддержки и солидарности от Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

«В первую очередь это обосновано неукоснительным соблюдением нами Основополагающих Принципов Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца — это нейтральность, независимость и беспристрастность. Лидеры 17 Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца уже предложили поддержку в реализации нашего гуманитарного мандата», — рассказал Павел Савчук.

Свою помощь Российскому Красному Кресту предложили Президенты Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Португалии, Польши, Хорватии, Италии, Германии, Турции, Египта, Франции, Норвегии, Филиппин, Финляндии, Швеции, Болгарии, Великобритании, Венесуэлы и США. Сейчас ведутся переговоры с Национальными Обществами этих стран и обсуждаются возможные варианты сотрудничества.

«При поддержке Немецкого Красного Креста мы создаем мобильный пункт оказания помощи Российского Красного Креста, где будут работать наши сотрудники на территории Российской Федерации. Они будут осуществлять выездную оперативную помощь и поддержку вынужденным переселенцам там, где это наиболее необходимо», — рассказал Павел Савчук.

Кроме того, на прошлой неделе состоялась встреча Павла Савчука с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером.

«Мы обсудили вопрос расширения мер поддержки вынужденных переселенцев, которые прибыли на территорию России, поддержка гуманитарной деятельности, а также важности неукоснительного соблюдения Международного гуманитарного права сторонами», — рассказал Павел Савчук.

Для масштабирования гуманитарной деятельности Российского Красного Креста Международный Комитет Красного Креста готов выделить дополнительные средства, порядка 1,3 миллиона швейцарских франков. Как уточнил председатель РКК, «средства будут направлены на приобретение ваучеров на продукты питания и предметы первой необходимости. Часть этих денег будет направлена на пополнение баланса мобильных телефонов вынужденных переселенцев. Это позволит им поддерживать связь с родственниками».

Также, как рассказал Павел Савчук, Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) выделит Российскому Красному Кресту 2 миллиона швейцарских франков. Полученные средства пойдут на гуманитарную и психосоциальную поддержку, на восстановление семейных связей, закупку ваучеров в магазинах и аптеках, а также на финансовые выплаты переселенцам. Также будет оказана помощь и поддержка семьям россиян, принявшим переселенцев.

«В ближайшее время мы планируем закупить и направить в Волгоградскую область новую партию гуманитарной помощи. В нее будут входить предметы гигиены, а также продукты питания для детей и взрослых. Мы рассчитываем обеспечить этой партией помощи почти 500 человека, находящихся в ПВР, и не менее 500 человек, остановившихся у родственников и знакомых » , — уточнил Павел Савчук.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.

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